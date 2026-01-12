Das Land plant die Errichtung einer Deichanlage in der Weißenfelser Ortschaft. Doch der Bau ist umstritten. Warum die Stadt für das Projekt ist.

Ein Deich für Uichteritz - Darum lehnen Bürger das Vorhaben ab

So sah es im Juni 2013 auf den Saalewiesen in Uichteritz aus.

Uichteritz/MZ. - Der Neubau von Hochwasserschutzanlagen an der Saale in Uichteritz bleibt umstritten. Trotz vergangener Erfahrungen mit Hochwasser an der Saale lehnen viele Einwohner die Errichtung eines Deiches in der südöstlich des Ortes gelegenen Saaleaue ab. Das hat die Diskussion während einer jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates deutlich gemacht. Nach längerer Debatte haben jeweils zwei Ortschaftsräte für und gegen einen Beschlussvorschlag der Verwaltung gestimmt, zwei Räte enthielten sich der Stimme. Somit gilt der Vorschlag im Ortschaftsrat als abgelehnt.