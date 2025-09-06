weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Weißenfels
    4. >

  4. Einzelhandel-Neubau in Lützen: Edeka und Aldi neben Lützener Wreesmann-Markt? Welche Hürde es zu überwinden gilt.

Einzelhandel-Neubau in Lützen Edeka und Aldi neben Lützener Wreesmann-Markt? Welche Hürde es zu überwinden gilt.

Nach dem endgültigen Aus für den Edeka-Neubau in der Lützener Schloßstraße liegt dem Bauausschuss der Stadt nun ein neuer Plan vor. Was der vorsieht und womit er überrascht.

Von Martin Schumann 06.09.2025, 07:07
Auf einer rund 1,4 Hektar großen Fläche mit dreieckigem Grundriss direkt an der B87 in Lützen sollen ein Aldi und ein Edeka entstehen.
Auf einer rund 1,4 Hektar großen Fläche mit dreieckigem Grundriss direkt an der B87 in Lützen sollen ein Aldi und ein Edeka entstehen. Karte: 23°, Grafik: MRM/Büttner

Lützen - Investor Hermann Schröder will den neuen Edeka-Markt in Lützen nun doch an die B 87 neben den Restpostenmarkt Wreesmann bauen – und das sogar größer als bisher geplant. Das geht aus Unterlagen hervor, über die der Bauausschuss des Stadtrates am kommenden Dienstag beraten wird. Die sehen nicht nur einen neuen Edeka-Markt vor, sondern auch den Bau eines Aldi-Discounters.