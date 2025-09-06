Nach dem endgültigen Aus für den Edeka-Neubau in der Lützener Schloßstraße liegt dem Bauausschuss der Stadt nun ein neuer Plan vor. Was der vorsieht und womit er überrascht.

Edeka und Aldi neben Lützener Wreesmann-Markt? Welche Hürde es zu überwinden gilt.

Auf einer rund 1,4 Hektar großen Fläche mit dreieckigem Grundriss direkt an der B87 in Lützen sollen ein Aldi und ein Edeka entstehen.

Lützen - Investor Hermann Schröder will den neuen Edeka-Markt in Lützen nun doch an die B 87 neben den Restpostenmarkt Wreesmann bauen – und das sogar größer als bisher geplant. Das geht aus Unterlagen hervor, über die der Bauausschuss des Stadtrates am kommenden Dienstag beraten wird. Die sehen nicht nur einen neuen Edeka-Markt vor, sondern auch den Bau eines Aldi-Discounters.