Am Rand der Abenteuerwiese in Köthen ist ein Outdoor-Fitnesspark eröffnet worden. Die Idee dazu hatte Freizeitsportler Sebastian Schwab. Wie es zur Umsetzung kam.

Mit Geld aus dem Bürgerbudget - Wieso in Köthen ein neuer Outdoor-Fitnesspark eröffnet wurde

Falk Hawig von Köthen Energie, Freizeitsportler Sebastian Schwab, Oberbürgermeisterin Christina Buchheim und Thorsten Lehmann von PreZero (von links) haben das Kombinationsgerät getestet und damit den Outdoor-Fitnesspark an der Abenteuerwiese am Donnerstag eingeweiht.

Köthen/MZ. - Während die Männer von Köthen Energie die letzten Absperrungen wegräumen, probieren die ersten Sportler die Geräte schon einmal aus. „Das ist eine tolle Ergänzung zur Ausdauerübung, weil man ganz gezielt Krafttraining machen kann“, findet Ilka Schaich, die an der Förderschule „Angelika Hartmann“ unter anderem Sport unterrichtet.