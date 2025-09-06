Neueröffnung in der Bachstadt Mit Geld aus dem Bürgerbudget - Wieso in Köthen ein neuer Outdoor-Fitnesspark eröffnet wurde
Am Rand der Abenteuerwiese in Köthen ist ein Outdoor-Fitnesspark eröffnet worden. Die Idee dazu hatte Freizeitsportler Sebastian Schwab. Wie es zur Umsetzung kam.
06.09.2025, 09:00
Köthen/MZ. - Während die Männer von Köthen Energie die letzten Absperrungen wegräumen, probieren die ersten Sportler die Geräte schon einmal aus. „Das ist eine tolle Ergänzung zur Ausdauerübung, weil man ganz gezielt Krafttraining machen kann“, findet Ilka Schaich, die an der Förderschule „Angelika Hartmann“ unter anderem Sport unterrichtet.