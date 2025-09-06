Die Freibadsaison geht im südlichen Saalekreis mancherorts in die Verlängerung. Wo es noch Badespaß gibt.

Wo kann man im September noch schwimmen?

Das Stadbad Querfurt bleibt im September noch geöffnet. Schwimmmeister Olaf Tobisch gibt den Termin für das Abbaden erst wenige Tage vorher bekannt.

Querfurt/Leuna/Bad Lauchstädt/MZ. - Nachdem der August den in diesem Jahr eher dürftigen Sommer mit einigen heißen Sonnentagen noch retten konnte, läutet der September in einigen Freibädern im südlichen Saalekreis die Winterpause ein. Ganz so weit ist es im Stadtbad Querfurt allerdings noch nicht. „Während andere schon geschlossen haben, haben wir noch geöffnet“, betont Schwimmmeister Olaf Tobisch.