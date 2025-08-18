weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Schwimm-Event feiert Jubiläum: 24-Stunden-Schwimmen im Stadtbad Querfurt: 1,5-Millionen-Meter-Marke geknackt

Das 24-Stunden-Schwimmen ist eine feste Größe im Eventkalender Querfurts. Am Wochenende fand nun die 30. Ausgabe der beliebten Veranstaltung statt. Afterwork-Party und Sommerkino vorab waren gut besucht.

18.08.2025, 18:00
Die vierjährige Carli Maeve El-Amrani wurde als jüngste Starterin des 24-Stunden-Schwimmens geehrt.
Die vierjährige Carli Maeve El-Amrani wurde als jüngste Starterin des 24-Stunden-Schwimmens geehrt. (Foto: Anke Losack)

Am Wochenende stand in Querfurt ein besonderes Jubiläum an: Zum 30. Mal fand im Stadtbad das 24-Stunden-Schwimmen statt. Mit insgesamt vier Festtagen feierten Stadt und Stadtbad den runden Geburtstag. Nach Afterwork-Party am Donnerstag und Open-Air-Kino am Freitag ging es am Samstag 14 Uhr dann ins Becken. Die simple Regel: 24 Stunden lang soll stets mindestens ein Schwimmer im Becken sein.