Das 24-Stunden-Schwimmen ist eine feste Größe im Eventkalender Querfurts. Am Wochenende fand nun die 30. Ausgabe der beliebten Veranstaltung statt. Afterwork-Party und Sommerkino vorab waren gut besucht.

Am Wochenende stand in Querfurt ein besonderes Jubiläum an: Zum 30. Mal fand im Stadtbad das 24-Stunden-Schwimmen statt. Mit insgesamt vier Festtagen feierten Stadt und Stadtbad den runden Geburtstag. Nach Afterwork-Party am Donnerstag und Open-Air-Kino am Freitag ging es am Samstag 14 Uhr dann ins Becken. Die simple Regel: 24 Stunden lang soll stets mindestens ein Schwimmer im Becken sein.