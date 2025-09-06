Das „Olympia“ in Rodleben ist in neuen Händen: Zwei Pächter haben Restaurant und Bowlingbahn übernommen – mit frischer Speisekarte, renoviertem Außenbereich und griechischem Flair. Was sich beide vorgenommen haben.

Restaurant und Bowlingbahn: Was zwei neue Pächter im „Olympia“ in Rodleben alles verändert haben

Rodleben/MZ. - Am Rande von Rodleben, direkt gegenüber des Freibades, sitzt an diesem warmen Nachmittag ein neues Duo im Garten des Bowlingcenters. Unter einem Pavillon aus Holz warten Arthur Bojni und Lorenc Mahmuti. Die Sonne scheint ihnen ins Gesicht.