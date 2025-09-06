10.000 Fans müssen warten Darum begann das Santiano-Konzert auf der Peißnitz in Halle später
Auf der Peißnitzbühne ist der Kultursommer zu Ende gegangen. Warum die Security nach dem Santiano-Konzert hektisch das Veranstaltungsgelände räumte.
Aktualisiert: 06.09.2025, 09:28
Halle (Saale)/MZ - Eine Woche nach dem Laternenfest ist am Freitagabend der Kultursommer auf der Freilichtbühne Peißnitzinsel zu Ende gegangen. Über 10.000 Fans kamen, um die Kultband Santiano live zu sehen. Doch zunächst war Warten angesagt.