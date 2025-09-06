Bauarbeiten der Deutschen Bahn Bahnstrecke zwischen Berlin und Bitterfeld monatelang gesperrt - Was auf Bahnkunden zukommt

Ab dem 24. September kappt die Deutschen Bahn eine wichtige Fernverkehrsstrecke und nimmt Wittenberg vom Bahnnetz. Welche Linien betroffen sind. Warum durch Dessau dann ICE fahren, aber nicht halten.