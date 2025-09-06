Spenden für Tierpark, Karnevalsumzug und Kindergärten Private Höchstspende: Frau schenkt Tierpark Dessau 1.150 Euro - Wie AfD-Politiker Geldgebern danken will
Bürger, Firmen und Verbände aus Dessau-Roßlau haben für Tierpark, Karnevalsumzug und Kindergärten gespendet. Wie ein AfD-Politiker den Spendern danken will.
06.09.2025, 10:30
Dessau-Roßlau/MZ. - Der Finanzausschuss Dessau-Roßlaus hat diverse Geld- und Sachspenden an die Stadt einstimmig angenommen. Dazu gehören unter anderem 35 Spenden von Privatpersonen, Firmen und Verbänden an den Tierpark Dessau im Mai 2025. Die Geldgeber haben zwischen 20 und 1.150 Euro in die Hand genommen – in einer Gesamthöhe von 4.770 Euro.