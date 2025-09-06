weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Spenden für Tierpark, Karnevalsumzug und Kindergärten: Private Höchstspende: Frau schenkt Tierpark Dessau 1.150 Euro - Wie AfD-Politiker Geldgebern danken will

Bürger, Firmen und Verbände aus Dessau-Roßlau haben für Tierpark, Karnevalsumzug und Kindergärten gespendet. Wie ein AfD-Politiker den Spendern danken will.

Von Robert Horvath 06.09.2025, 10:30
Eine Frau hat 1.150 Euro an den Tierpark Dessau gespendet. Ihr Wunsch: Das Geld soll den Harzer Ziegen, Eichhörnchen und Kragenbären zugutekommen.
Dessau-Roßlau/MZ. - Der Finanzausschuss Dessau-Roßlaus hat diverse Geld- und Sachspenden an die Stadt einstimmig angenommen. Dazu gehören unter anderem 35 Spenden von Privatpersonen, Firmen und Verbänden an den Tierpark Dessau im Mai 2025. Die Geldgeber haben zwischen 20 und 1.150 Euro in die Hand genommen – in einer Gesamthöhe von 4.770 Euro.