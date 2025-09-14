Neuer Supermarktstandort im Burgenlandkreis Nach langer Debattte: Edeka nun doch auf dem Schlachtfeld in Lützen
Was der Investor in Lützen vor hat und warum auch Aldi eine Rolle spielt.
Aktualisiert: 15.09.2025, 08:21
Lützen/MZ. - Eines kann man dem Zeitzer Hermann Schröder keinesfalls vorwerfen: mangelnde Beharrlichkeit. Mit „Dritter Bürgermeister, selbes Thema“ eröffnete der Investor am Dienstag in der Sitzung des Bauausschusses seine Ausführung zum Neubau eines Edeka-Marktes in Lützen, an dem er trotz vieler Hürden weiter festhält und dessen Planung er den Stadträten vorstellte.