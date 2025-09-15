Vor Umbau zum Bildungscampus Weißenfelser Kloster Sankt Claren gibt letzte große Veranstaltung
Kurz vorm Tag des offenen Denkmals am Sonntag fand im Weißenfelser Kloster Sankt Claren eine Vernissage der IG Bildende Künste statt. Warum diese so besonders ist.
15.09.2025, 09:00
Weißenfels - Kunstgenuss konnten Besucher am vergangenen Samstag im Weißenfelser Kloster Sankt Claren erleben. Dort veranstaltete die Weißenfelser Interessengemeinschaft IG Bildende Kunst die Eröffnung ihrer Ausstellung anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Künstlerkreises.