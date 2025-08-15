Großen Schaden haben unbekannte Diebe in einem leerstehenden Haus in Weißenfels angerichtet: Sie haben laut Polizei viele Leitungen aus den Wänden gerissen.

Weißenfels/MZ - In Weißenfels haben unbekannte Kabeldiebe ein leerstehendes Mehrfamilienhaus geplündert. Laut Polizei haben die Täter in großem Umfang die Versorgungsleitungen des Objekts entwendet und dabei mitunter auch die Mauern und Wände stark beschädigt. Zeugen hatten am Donnerstagnachmittag eine aufgebrochene Eingangstür an dem Mehrfamilienhaus in der Naumburger Straße entdeckt und die Beamten informiert. Kriminaltechniker sicherten am Tatort Spuren. Genaue Angaben zur Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor.