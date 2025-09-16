weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
Geschäftsidee aus dem Burgenlandkreis Deutschlandpremiere: Wein von Saale-Unstrut soll die Fischbestände sichern helfen

Der Kreisanglerverein Weißenfels und der Kriechauer Winzer Patrick Gaudig geben einen Wein zum „Fisch des Jahres“ heraus. Wie damit der Naturschutz unterstützt werden soll.

Von Beate Reinke 16.09.2025, 06:30
Der Präsident des Landesanglerverbands Uwe Bülau (links), die Vorsitzende des Kreisanglervereins Anett Escher sowie Winzer Patrick Gaudig freuen sich über den neuen Wein zum „Fisch des Jahres“, der ein Aushängeschild für die Region werden soll. Foto: Beate Reinke

Weissenfels/MZ. - Liebhaber eines guten Tropfens können beim Trinken jetzt gleichzeitig den Bestand bedrohter Fischarten schützen helfen. Was hinter einer ungewöhnlichen Kooperation zwischen dem Kreisanglerverein Weißenfels und Winzer Patrick Gaudig aus dem Weißenfelser Ortsteil Kriechau steckt, lesen Sie hier.