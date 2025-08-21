Am kommenden Wochenende findet auf dem Sportplatz Deuben das beliebte jährliche Bikertreffen statt. Was zwischen PS und Benzingesprächen alles geboten wird.

Am Wochenende steigt auf dem alten Sportplatz in Deuben das beliebte Bikertreffen.

Deuben - Funkelnder Chrom, knatternde Motoren und ganz viel Leder werden am kommenden Wochenende das Ortsbild von Deuben prägen. Denn dann steigt hier auf dem alten Sportplatz zum neunten Mal das beliebte Bikertreffen. Ins Leben gerufen hat es Ingo Rödiger, der in Deuben eine Motorradwerkstatt betreibt und selbst passionierter Biker ist.