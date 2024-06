Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißenfels/MZ. - Sebastian Belger hat an diesem trüben Vormittag junge Pflanzen mitgebracht. Gurken, Tomaten, Salat und Kohlrabi von einem Biogärtner aus Leipzig. Im Garten der Christophorusschule des Christlichen Jugenddorfwerks (CJD) hat sich schon eine kleine Gruppe von Grundschülern versammelt. „In unserem Garten lernen die Kinder, woher das Gemüse im Supermarkt kommt“, erklärt Sebastien Garamvölgy. Er unterrichtet Schulgarten in der Bildungsstätte in der Weißenfelser Südstadt.