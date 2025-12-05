Aus einem Vorgarten in Weißenfels sind ein Deko-Rentierschlittengespann und weitere Schmuckgegenstände gestohlen worden. So kam die Polizei einer Tatverdächtigen auf die Schliche.

Weißenfels/MZ - Nicht einmal vor Advents-Deko machen Langfinger Halt. Eine 34-jährige Frau ohne festen Wohnsitz ist als Tatverdächtige für den Diebstahl mehrerer Adventsdekorationsgegenstände, die aus einem Vorgarten in der Gregor-Dellin-Straße in Weißenfels verschwunden waren, ermittelt worden. Laut Polizei wurde die Frau am Donnerstag in der Katharinenstraße aufgegriffen. Dabei habe sie ein gestohlenes Deko-Rentierschlittengespann freiwillig zurückgegeben. Nach einer Zuckerstangen-Festbeleuchtung werde weiter gefahndet. Wie es hieß, hatte der Besitzer am Dienstag Anzeige erstattet. Anhand eines Überwachungsvideos konnte die Diebin identifiziert werden.