  4. Weißenfelser Geschichte: Deckengemälde im Hofmarschallhaus freigelegt - Wo das Vorbild hängt

Fachleute sanieren das barocke Gebäude in der Nikolaistraße. Kunstinteressierte Weißenfelser machten sich indes auf den Weg nach Paris.

Von Andreas Richter 09.12.2025, 10:00
Diese Deckenmalerei wurde im Prachtsaal des Weißenfelser Hofmarschallhauses freigelegt.
Diese Deckenmalerei wurde im Prachtsaal des Weißenfelser Hofmarschallhauses freigelegt. Foto: Susanne Fuchs

Weißenfels/MZ. - Eines der besonderen Erlebnisse in diesem Jahr? Da muss Ralf Warzecha nicht allzu lange überlegen. „Ich war richtig ergriffen, als ich vor dem Bild stand“, sagt der Weißenfelser und meint den Moment als er im Pariser Louvre vor jenem Gemälde stand, das einst als Vorbild für eine beeindruckende Deckenmalerei im Weißenfelser Hofmarschallhaus diente.