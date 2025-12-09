Fachleute sanieren das barocke Gebäude in der Nikolaistraße. Kunstinteressierte Weißenfelser machten sich indes auf den Weg nach Paris.

Deckengemälde im Hofmarschallhaus freigelegt - Wo das Vorbild hängt

Diese Deckenmalerei wurde im Prachtsaal des Weißenfelser Hofmarschallhauses freigelegt.

Weißenfels/MZ. - Eines der besonderen Erlebnisse in diesem Jahr? Da muss Ralf Warzecha nicht allzu lange überlegen. „Ich war richtig ergriffen, als ich vor dem Bild stand“, sagt der Weißenfelser und meint den Moment als er im Pariser Louvre vor jenem Gemälde stand, das einst als Vorbild für eine beeindruckende Deckenmalerei im Weißenfelser Hofmarschallhaus diente.