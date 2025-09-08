Das war das zweite IFA-Treffen in Schkortleben (mit Bildergalerie)

Jedes einzelne Auto auf dem 2. IFA-Treffen der Trabantbrüder Schkortleben war auf seine Art und Weise ein Hingucker.

Schkortleben - Ein bisschen Schwund ist bekanntlich immer. Und so fielen beim zweiten IFA-Treffen der „Trabantbrüder“ Schkortleben mehrere Pavillons dem Wetter zum Opfer. Einige knickten unter dem Regenguss am Vorabend des Treffens ein, einer wurde am Samstag von einer Windhose ausgehoben und beschädigte zwei Fahrzeuge – sehr zum Leidwesen von deren Besitzer.