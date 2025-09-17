Der Weißenfelser OB hat zur rollenden Bürgersprechstunde eingeladen. Welche Schwerpunkte er gesetzt hat und an welchem Dauerbrenner er nicht vorbei kam.

Busfahrt mit Papke - Was der Oberbürgermeister verraten hat

Das Weißenfelser Schloss war eine Station der Busfahrt mit Oberbürgermeister Martin Papke. Der noch unsanierte Flügel soll Behördenstandort werden.

Weißenfels/MZ. - Es sind bisweilen große Zahlen, die die Teilnehmer einer besonderen Busfahrt durch Weißenfels an diesem Dienstag zu hören bekommen. Oberbürgermeister Martin Papke (CDU) hat zu einer rollenden Bürgersprechstunde eingeladen. Seine zentrale Botschaft: „Die Stadt ist im Wandel.“ Und weil eben dieser Wandel irgendwie auch Geld kostet, sollen laut Papke in den nächsten Jahren in Weißenfels insgesamt – einschließlich Fördermittel und privaten finanziellen Engagements – rund 160 Millionen Euro investiert werden.