Brand auf Rewe-Parkplatz in Leißling - Auto steht in Flammen

Einsatz in Weißenfels am Freitag

Leißling/MZ - Ein Auto hat am Freitagmittag auf dem Rewe-Parkplatz am Einkaufszentrum im Weißenfelser Ortsteil Leißling gebrannt. Verletzt wurde niemand, auch andere Autos wurden nicht beschädigt, sagt Stadtwehrleiter Sebastian Busch auf MZ-Anfrage.

Die Feuerwehren aus Leißling und Weißenfels seien um 12.06 Uhr alarmiert worden und hätten vor Ort einen Pkw mit brennendem Motorraum vorgefunden, so Busch weiter. Zur Brandursache könnten keine Angaben gemach werden. Dafür seien jetzt Sachverständige und die Polizei zuständig.

So spektakulär der Kleinbrand aussah – auf dem Parkplatz des Supermarktes stiegen zeitweise dicke Rauchwolken auf –, so unspektakulär sei er aus Sicht der Einsatzkräfte gewesen. „Ein derartiger Fahrzeugbrand ist nichts Ungewöhnliches“, sagt Busch. So komme es immer wieder mal vor, dass beispielsweise wegen technischem Versagen in Fahrzeugen Feuer entstehen. Explosionen wie im Hollywood-Film seien dabei nicht zu erwarten. Knallen könne es aber schon einmal, wenn etwa wegen der Hitze ein Reifen platzt, sagt Busch.

Da bei diesem Brand aber keine weiteren Fahrzeuge im Umkreis des Pkw standen und sich das Feuer nicht ausbreiten konnte, sei alles in kleinem Rahmen abgelaufen und nach 20 bis 30 Minuten erledigt gewesen. Obwohl das Feuer hauptsächlich im Motorraum des Fahrzeugs gelodert habe und das Heck unbeschädigt sei, müsse von einem Totalschaden ausgegangen werden, so Busch.