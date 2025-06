Hohenmölsen/MZ - „Ihr Sohn hat einen schweren Unfall verursacht, jemand ist gestorben. Wenn Sie nicht 40.000 Euro Kaution zahlen, kommt er in ein Gefängnis!“ Mit dieser Masche haben unbekannte Täter am Mittwoch per „Schockanruf“ versucht, an das Geld einer Seniorin aus Hohenmölsen zu gelangen. Die 88-Jährige rief umgehend ihren Sohn an. So wurde klar, dass es sich um einen Betrugsversuch handelte, so die Polizei.