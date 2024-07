Gerüste stehen vor dem Haus in derTagewerbener Straße 33. Was der Eigentümer dort vor hat.

Bauleute rücken in Weißenfelser Neustadt an

Das Haus Tagewerbener Straße 33 in Weißenfels ist eingerüstet.

Weißenfels/MZ. - Es fällt auf in diesen Tagen: Das Haus Tagewerbener Straße 33 in der Weißenfelser Neustadt, in dem die Drakena GmbH ihren Sitz hat, ist komplett eingerüstet. Wie die Stadt auf MZ-Anfrage informierte, handelt es sich um ein Bauvorhaben des privaten Eigentümers. Dieser habe der Stadt mitgeteilt, dass er Maßnahmen zum Erhalt des Gebäudes durchführt. Dazu gehören unter anderem die Erneuerung der Dacheindeckung, der Dachentwässerung und des Blitzschutzes sowie die Reinigung des Klinkermauerwerks. Dabei sollen Fehlstellen der Fassade ausgebessert werden. Die Steine stammen laut Stadt von dem abgebrochenen Klinkerbau des Nachbargebäudes.

Wie die Kommune weiter informierte, handelt es sich bei dem Gebäude nicht um ein Einzeldenkmal. Es befinde sich jedoch in einem Denkmalbereich und unterliege somit den denkmalrechtlichen Vorschriften. Nach Bekanntwerden des Bauvorhabens habe die Denkmalschutzbehörde umgehend Kontakt mit dem Bauherrn aufgenommen, um ihn über seine Pflichten als Eigentümer aufzuklären.