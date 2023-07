Ein wichtige Durchgangsstraße in Weißenfels, die Naumburger Straße/B87, wird in den kommenden Wochen wegen Bauarbeiten voll gesperrt. Welche Abschnitte konkret betroffen sind.

B87 in Weißenfels für mehrere Wochen voll gesperrt - Umwege für Autofahrer

Ab Ende Juli wird die Naumburger Straße in Weißenfels (B87) wegen Bauarbeiten voll gesperrt (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ - Autofahrer auf der Naumburger Straße in Weißenfels (B 87) müssen sich in den kommenden Wochen auf Behinderungen und Umwege einstellen: Wegen umfangreicher Bauarbeiten ist die wichtige Ortsdurchfahrt vom 31. Juli bis voraussichtlich 25. August gesperrt, teilte das Straßenverkehrsamt des Burgenlandkreises mit. Konkret erfolge dies in zwei Abschnitten: Vom 31. Juli bis voraussichtlich 11. August ist der Abschnitt zwischen der Zufahrt zum Asklepios-Krankenhaus und der Kleinen Deichstraße dicht. Anschließend wird der Abschnitt zwischen Kirschweg und Krankenhaus-Zufahrt gesperrt. Die Umleitung erfolge stadteinwärts über Kirschweg, Beuditzstraße und Friedrichsstraße; stadtauswärts über Friedrichsstraße, Leopold-Kell-Straße, Große Deichstraße, Beuditzstraße und Kirschweg.

Zufahrt zum Asklepios-Krankenhaus stets möglich

Lkw werden stadtauswärts über Friedrichsstraße, Niemöllerplatz, Saalebrücke und Merseburger Straße zur B 176 umgeleitet. Während der Bauzeit sei die Zufahrt zum Asklepios-Krankenhaus stets gewährleistet, teilte die Behörde weiter mit.