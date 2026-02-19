EIL:
Auszeichnung für Nachwuchs im Burgenlandkreis Azubi aus Weißenfelser Mercedes-Autohaus Max-Schultz ist Bester seines Jahrgangs
Azubi Konrad Lau aus dem Weißenfelser Mercedes-Autohaus Max Schultz ist bester Absolvent der Mechatroniker für Nutzfahrzeuge im Burgenlandandkreis. Wie er das schaffte und welches Ziel er hat.
19.02.2026, 14:00
Weißenfels - Feierlich war der Moment für Konrad Lau, als er im Hotel Amadeus in Osterfeld das Zeugnis seiner Gesellenabschlussprüfung in den Händen hielt. Denn zugleich kam ihm eine besondere Ehrung zuteil.