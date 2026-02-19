weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Weißenfels
    4. >

  4. Auszeichnung für Nachwuchs im Burgenlandkreis: Azubi aus Weißenfelser Mercedes-Autohaus Max-Schultz ist Bester seines Jahrgangs

EIL:
Traurige Gewissheit: Das Kaufland im Südstadt Center in Halle schließt endgültig!
Traurige Gewissheit: Das Kaufland im Südstadt Center in Halle schließt endgültig!

Auszeichnung für Nachwuchs im Burgenlandkreis Azubi aus Weißenfelser Mercedes-Autohaus Max-Schultz ist Bester seines Jahrgangs

Azubi Konrad Lau aus dem Weißenfelser Mercedes-Autohaus Max Schultz ist bester Absolvent der Mechatroniker für Nutzfahrzeuge im Burgenlandandkreis. Wie er das schaffte und welches Ziel er hat.

Von Meike Ruppe-Schmidt 19.02.2026, 14:00
Konrad Lau hat seine Ausbildung zum Mechatroniker für Nutzfahrzeuge im Weißenfelser Mercedes-Atuohaus Max Schultz absolviert.
Konrad Lau hat seine Ausbildung zum Mechatroniker für Nutzfahrzeuge im Weißenfelser Mercedes-Atuohaus Max Schultz absolviert. Foto: Meike Ruppe-Schmidt

Weißenfels - Feierlich war der Moment für Konrad Lau, als er im Hotel Amadeus in Osterfeld das Zeugnis seiner Gesellenabschlussprüfung in den Händen hielt. Denn zugleich kam ihm eine besondere Ehrung zuteil.