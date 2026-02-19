Azubi Konrad Lau aus dem Weißenfelser Mercedes-Autohaus Max Schultz ist bester Absolvent der Mechatroniker für Nutzfahrzeuge im Burgenlandandkreis. Wie er das schaffte und welches Ziel er hat.

Azubi aus Weißenfelser Mercedes-Autohaus Max-Schultz ist Bester seines Jahrgangs

Konrad Lau hat seine Ausbildung zum Mechatroniker für Nutzfahrzeuge im Weißenfelser Mercedes-Atuohaus Max Schultz absolviert.

Weißenfels - Feierlich war der Moment für Konrad Lau, als er im Hotel Amadeus in Osterfeld das Zeugnis seiner Gesellenabschlussprüfung in den Händen hielt. Denn zugleich kam ihm eine besondere Ehrung zuteil.