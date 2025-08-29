weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Weißenfels
    4. >

  4. Neues Format von Ulrike Kirstein: Aus „Küsten-Ulli“ wird „Saale-Talk“

EIL
Millionen fehlen, Strecke marode: Droht der Selketalbahn im Harz das endgültige Aus?
Millionen fehlen, Strecke marode: Droht der Selketalbahn im Harz das endgültige Aus?

Neues Format von Ulrike Kirstein Aus „Küsten-Ulli“ wird „Saale-Talk“

Ulrike Kirstein aus Hamburg präsentiert ein neues Format und stellt dabei prominente Menschen aus der Region vor. Was eine ihrer ersten Gäste über die Arbeit als Gebietsweinkönigin berichtet hat.

Von Andrea Hamann-Richter 29.08.2025, 17:00
Die Gebietsweinkönigin von Saale-Unstrut, Emma Meinhardt, sprach im „Saale-Talk“ auf der Terrasse des Weißenfelser Bootshauses mit Ulrike Kirstein.
Die Gebietsweinkönigin von Saale-Unstrut, Emma Meinhardt, sprach im „Saale-Talk“ auf der Terrasse des Weißenfelser Bootshauses mit Ulrike Kirstein. Foto: Andrea Hamann-Richter

Weißenfels/MZ. - Ulrike Kirstein aus Weißenfels ist vielen Menschen im Burgenlandkreis bekannt. Als die Kunstfigur „Küsten-Ulli“ ist sie bislang in der Region unterwegs gewesen, um Menschen vor der Kamera vorzustellen. Veröffentlicht wurden diese Beiträge in Sozialen Netzwerken und beim Burgenland-TV.