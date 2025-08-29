Ulrike Kirstein aus Hamburg präsentiert ein neues Format und stellt dabei prominente Menschen aus der Region vor. Was eine ihrer ersten Gäste über die Arbeit als Gebietsweinkönigin berichtet hat.

Die Gebietsweinkönigin von Saale-Unstrut, Emma Meinhardt, sprach im „Saale-Talk“ auf der Terrasse des Weißenfelser Bootshauses mit Ulrike Kirstein.

Weißenfels/MZ. - Ulrike Kirstein aus Weißenfels ist vielen Menschen im Burgenlandkreis bekannt. Als die Kunstfigur „Küsten-Ulli“ ist sie bislang in der Region unterwegs gewesen, um Menschen vor der Kamera vorzustellen. Veröffentlicht wurden diese Beiträge in Sozialen Netzwerken und beim Burgenland-TV.