Ärzte aus dem Burgenlandkreis schließen sich bundesweiten Protest an. Welche Praxen in Lützen und Hohenmölsen am Montag geschlossen und welche geöffnet haben.

Lützen/Hohenmölsen/MZ - Die Fachärztliche Vereinigung und der Hausärzteverband Sachsen-Anhalts haben ihre Mitglieder aufgerufen, sich am Montag, 2. Oktober, an bundesweiten Praxisschließungen zu beteiligen. Unter der Kampagne „Praxis in Not“ soll gegen Personal-, Finanzierungs- und Bürokratieprobleme in der ambulanten Versorgung protestiert werden.