Am Landgericht Halle fand am Dienstag der Prozessauftakt gegen eine Frau und zwei Männer aus Weißenfels wegen versuchten Totschlags statt. Wie das Trio vor Gericht reagierte.

Insgesamt drei Termine sind für den Prozess am Landgericht Halle vorgesehen.

Weißenfels - „Ich sah nur den Baseballschläger auf mich zukommen. Dann ging ich zu Boden. Und ich fühlte die Schläge von allen Seiten. Mindestens zehnmal schlug der eine Täter mit dem Baseballschläger auf mich ein, während der andere mich mit Faustschlägen und Fußtritten attackierte.“ So erinnert sich das 24 Jahre alte Opfer an jene Nacht im Dezember 2021, in der es und sein 56-jähriger Nachbar, der ihm zur Hilfe geeilt war, von einem Täter-Trio aus Weißenfels brutal zusammengeschlagen worden sein soll.