Mitglieder des Hohenmölsener Bauausschusses kritisieren den Zustand der Rippach. Wie der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft darauf reagiert.

Anwohner sorgen sich um die Rippach und haben von einem Gerücht gehört

Bei Wählitz sorgen Biber mit ihren Dämmen zuweilen für Probleme beim Wasserablauf der Rippach.

Hohenmölsen/MZ. - Soll die Rippach von einem Gewässer erster Ordnung in ein Gewässer zweiter Ordnung heruntergestuft werden? Dies habe der Zembschener Landwirt Martin Beck gehört, wie das Ausschussmitglied in der jüngsten Sitzung des Hohenmölsener Bauausschusses sagte. Prompt kam eine Bestätigung eines weiteren Ausschussmitglieds, der das Gerücht aber bereits vor einigen Jahren gehört habe. Während bei Gewässern erster Ordnung der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) für die Pflege zuständig ist, sind es bei Gewässern zweiter Ordnung die sogenannten Unterhaltungsverbände.