Naumburg/MZ. - Dreimal hat sie es versucht, dreimal ist die AfD-Fraktion bei der konstituierenden Kreistagssitzung am Montag damit gescheitert, einen Kreistagsvorsitzenden beziehungsweise Stellvertreter zu stellen. Die zweitstärkste Fraktion im neuen Burgenland-Kreistag brachte dafür Lydia Funke ins Spiel, die die AfD-Fraktion im vorherigen Kreistag geleitet hatte. „Eine Frau würde dem Vorsitz guttun“, so die Begründung der AfD-Fraktionsvorsitzenden Juliane Waehler. Die CDU/FDP/BSG-Fraktion als stärkste Kraft nominierte ihr Mitglied, den Hohenmölsener Bürgermeister Andy Haugk (parteilos) als Vorsitzenden. Er habe den Kreistag bereits in der vorhergehenden Wahlperiode „souverän, sachlich und mit Charme geleitet“, lautete die Begründung des CDU/FDP/BSG-Vorsitzenden Jörg Riemer. In einer geheimen Wahl setzte sich Haugk mit 35 zu 16 Stimmen gegen Funke durch.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.