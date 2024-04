Weißenfels/MZ - Bei einer Kollision an der Kreuzung Merseburger Straße/Burgwerbener Straße in Weißenfels sind am Montagmorgen zwei Personen verletzt worden. Sie wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Demnach war einer der Wagen gegen 6.15 Uhr trotz Gegenverkehrs nach links abgebogen und so kam es zu dem Zusammenstoß. An beiden Autos sei erheblicher Sachschaden entstanden. Wegen der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge kam es im Morgenverkehr zu Beeinträchtigungen.