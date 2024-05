In Mühlbeck wollte sich ein 28-Jähriger vor der Polizei verstecken. Das misslang.

Polizeikontrolle in Mühlbeck - Mann versteckt sich unter mehreren Decken in Transporter

Mühlbeck/MZ. - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Straße der Opfer des Faschismus in Mühlbeck haben Beamte aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld am Donnerstag, 16. Mai, gegen 13 Uhr im Innenraum eines Transporters eine unter mehreren Decken versteckten Mann entdeckt.

Der Grund für das Versteckspiel war schnell klar: Bei der Überprüfung der Personalien des Mann stellte sich heraus, dass gegen den 28-Jährigen gleich mehrere Haftbefehle vorlagen. Sein Glück: Der Mann konnte vor Ort die geforderte Geldsumme entrichten und blieb somit auf freiem Fuß.