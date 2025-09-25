Die Anlage am Kastanienweg hatte auf bis zu 50.000 Gäste gehofft. Wieviel es am Ende geworden sind und wie Sportbetrieb-Chef und Gastronom das Ergebnis einschätzen.

Am Ende des Sommers - Welches Fazit das Weißenfelser Freibad zieht

Das Freibadfest war ein Höhepunkt dieses eher bescheidenen Sommers in der Weißenfelser Freizeitoase.

Weißenfels/MZ. - Es war ein überaus sportliches Ziel, das Serge Musengeshi, der Chef des Weißenfelser Sport- und Freizeitbetriebes, im Mai ausgerufen hatte: Mindestens 45.000, besser 50.000 Besucher sollten in der damals bevorstehenden Saison ins Freibad am Kastanienweg kommen. Einen Sommer später sieht die Realität anders aus.