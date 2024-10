Weißenfels/MZ - Weil er offenbar sturzbetrunken war, hat ein 25-jähriger Autofahrer in der Nacht zu Dienstag in Weißenfels einen Unfall verursacht. Dabei seien drei Fahrzeuge beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Demnach war der Mann mit seinem Wagen im Heuweg unterwegs und rammte „infolge alkoholbedingter Ausfallerscheinungen“ zwei am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge. Obwohl der Unfallverursacher zunächst über Schmerzen klagte, habe er eine medizinische Versorgung vehement abgelehnt, so die Beamten weiter. Ins Krankenhaus sei er dennoch gekommen - nämlich in Begleitung der Polizeibeamten, um dort eine Blutprobe abzugeben.