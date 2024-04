Agrarhändler Agravis hat seine Niederlassung in Prittitz komplett umgebaut. Wie das Unternehmen eine durch das Aus des Baumarkts in Leißling entstandene Marktlücke schließen will.

Prittitz - Für viele landwirtschaftliche Betriebe in der Region ist die Firma Agravis in Prittitz ein Anlaufpunkt, wenn es um landwirtschaftliche Großmaschinen geht. Traktoren, Rad- und Teleskopstapler sowie Drillmaschinen von insgesamt zwölf Marken werden hier verkauft, gewartet, repariert oder verliehen. Jetzt möchte das Unternehmen auch Privatkunden ansprechen – und hat dazu sein Sortiment mit Geräten für den Garten- und Landschaftsbau von der Marke Stihl erweitert.

Bereits im letzten Jahr hat man dafür die rund 200 Quadratmeter große Ladenfläche zu einem Stihl-Shop umgebaut, der jetzt offiziell eröffnet wurde. Im Sortiment: unter anderem Motorsägen, Heckenscheren, Motorsensen, Hochdruckreiniger, Trennschleifer und Gartenhäcksler. „Ziel war es, unseren Kundenstamm zu erweitern“, erklärt Filialleiter Matthias Kügler. Vor allem nach der Schließung des Globus-Baumarkts in Leißling wollte man auf die entstandene Marktlücke in diesem Bereich reagieren. „Bei uns können nun auch Privatkunden Geräte für den Gartenbau von der Minikettensäge bis zum Rasentraktor finden.“

40.000 Euro-Investition für Umbau

Rund 40.000 Euro wurden in den Umbau und die Einrichtung des Ladens investiert. „Für die Kunden wurde ein ansprechendes, modernes Verkaufsumfeld geschaffen“, zeigt sich der Filialleiter zufrieden mit Blick auf die ersten neugierigen Besucher, die bereits zur Eröffnung zum Schnuppern gekommen waren.

Die ersten Besucher schauten sich am Tag der offiziellen Eröffnung auf der neu gestalteten Ladenfläche um. Foto: Meike Ruppe-Schmidt

Aber auch für die Mitarbeiter sollte so ein angenehmes Arbeitsumfeld geschaffen werden. Mit insgesamt elf Angestellten vor Ort sei man eine der kleinsten Niederlassungen der Firma Agravis, die ihren Hauptsitz in Münster hat. Insgesamt 7.000 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen in Deutschland, 350 davon in der regionalen Unternehmensgruppe Sachsen-Anhalt/Brandenburg GmbH, zu der auch die Prittitzer Filiale seit ihrer Eröffnung 2004 gehört. Neben dem Verkaufsraum befinden sich auf dem rund 7.000 Quadratmeter großen Gelände eine Werkstatt, eine Stellfläche, eine Kalthalle und ein großer Hof.

Wie Außendienst-Mitarbeiter Alexander Blome mitteilt, betreue man von dort aus insgesamt 300 Kunden in der Region. Darunter landwirtschaftliche Betriebe wie Osterland in Teuchern und die Agrargenossenschaft Granschütz, Forstwirtschaften, Tierwirte und Winzer. Aber auch Wasserunterhaltungsverbände, Müllentsorgungsfirmen sowie die Bundeswehr in Weißenfels gehören zu den Kunden. „Während die Bundeswehr Traktoren für das Rücken von Großmaschinen benötigt, kommen bei den Wasserunterhaltungsverbänden Spezialtraktoren mit langen Auslegearmen zur Säuberung der Gewässergräben zum Einsatz“, erklärt Blome.

Geräte mit Akkutechnik im Trend

Neben dem Verkauf und der Reparatur der Maschinen biete man Schulungen an den Geräten, die Begleitung der Ersteinsätze der Maschinen, den Tüv sowie die Bereitstellung von Ersatzmaschinen an. „Momentan stagniert der Umsatz bei großen landwirtschaftlichen Maschinen allerdings“, so Blome. „Hintergrund sind die Herausforderungen, vor denen die Landwirtschaft in den vergangenen Jahren stand, angefangen bei den Dürrejahren 2018 und 2019, der Coronapandemie, dem Ukraine-Krieg und jetzt den Subventionskürzungen für Agrardiesel.“

Großer Beliebtheit dagegen erfreuen sich Geräte mit Akkutechnik im Gartenbereich. Grund: „Die Einsatzzeiten der Akkus werden immer länger, und die Geräte sind wartungsärmer, sauberer und leiser, was besonders bei Waldarbeiten wichtig ist“, so Blome. „Außerdem sind die Geräte meist leichter, was sich gerade bei stundenlanger Arbeit mit ihnen bezahlt macht.“ Darum sehe man sich bei Agravis in Prittitz mit dem neuen Ladenbereich auch für die Zukunft gut aufgestellt.