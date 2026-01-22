Ein 68-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall auf der B91 bei Werschen im Burgenlandkreis verletzt worden. Wie der Mann laut Polizei auf seinen geplanten Transport in eine Klinik reagiert hat.

Hohenmölsen/MZ - Bei einem Unfall auf der B91 nahe des Hohenmölsener Ortsteils Werschen (Burgenlandkreis) ist am Donnerstagvormittag ein 68-jähriger Autofahrer verletzt worden. Laut Polizei lehnte der Mann eine Einlieferung in eine Klinik ab. Die B91 musste zeitweise gesperrt werden. Wie die Beamten berichten, war der Mann mit seinem Auto nahe der Kreuzung zur Hauptstraße (L190) aus zunächst unklarer Ursache von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich überschlagen. Zum Unfallhergang werde nun ermittelt.