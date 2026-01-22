weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Veranstaltungen und Spielplatz: „Wir für Würflau“ gegründet: Heimatverein hat einiges vor in diesem Jahr

Auch in diesem Jahr hat der Verein „Wir für Würflau“ so einiges vor. Das große Ziel der Vereinsmitglieder ist, dass das Dorf wieder einen Spielplatz bekommt.

Von Stefanie Greiner 22.01.2026, 17:56
Das Denkmal wollen die Vereinsmitglieder in diesem Jahr angehen, die Bushaltestelle (im Hintergrund) haben sie bereits auf Vordermann gebracht.
Das Denkmal wollen die Vereinsmitglieder in diesem Jahr angehen, die Bushaltestelle (im Hintergrund) haben sie bereits auf Vordermann gebracht. (Foto: Stefanie Greiner)

Würflau/MZ. - Pläne für dieses Jahr haben die Mitglieder des Heimatvereins in Würflau so einige: Sie wollen Veranstaltungen organisieren, die Dorfgemeinschaft weiter zusammenschweißen, das Denkmal auf Vordermann bringen, mit ihrem Spielplatz weiterkommen.