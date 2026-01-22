Veranstaltungen und Spielplatz „Wir für Würflau“ gegründet: Heimatverein hat einiges vor in diesem Jahr
Auch in diesem Jahr hat der Verein „Wir für Würflau“ so einiges vor. Das große Ziel der Vereinsmitglieder ist, dass das Dorf wieder einen Spielplatz bekommt.
22.01.2026, 17:56
Würflau/MZ. - Pläne für dieses Jahr haben die Mitglieder des Heimatvereins in Würflau so einige: Sie wollen Veranstaltungen organisieren, die Dorfgemeinschaft weiter zusammenschweißen, das Denkmal auf Vordermann bringen, mit ihrem Spielplatz weiterkommen.