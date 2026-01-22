Auch in diesem Jahr hat der Verein „Wir für Würflau“ so einiges vor. Das große Ziel der Vereinsmitglieder ist, dass das Dorf wieder einen Spielplatz bekommt.

„Wir für Würflau“ gegründet: Heimatverein hat einiges vor in diesem Jahr

Das Denkmal wollen die Vereinsmitglieder in diesem Jahr angehen, die Bushaltestelle (im Hintergrund) haben sie bereits auf Vordermann gebracht.

Würflau/MZ. - Pläne für dieses Jahr haben die Mitglieder des Heimatvereins in Würflau so einige: Sie wollen Veranstaltungen organisieren, die Dorfgemeinschaft weiter zusammenschweißen, das Denkmal auf Vordermann bringen, mit ihrem Spielplatz weiterkommen.