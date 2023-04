Wie sich die Situation in Weißenfels, Naumburg und Zeitz unterscheidet.

Die Agentur für Arbeit vermeldet für den Burgenlandkreis eine etwas geringere Zahl an Arbeitslosen (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ - Die Zahl der arbeitslosen Menschen im Burgenlandkreis ist im April leicht gesunken. Nach Angaben der Agentur für Arbeit waren 6.476 Frauen und Männer ohne Job. Dies seien 48 weniger als im Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind demnach allerdings 1.035 Personen bzw. 19 Prozent mehr von Arbeitslosigkeit betroffen.

Wie es weiter hieß, beträgt die Arbeitslosenquote, bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen, damit 7,2 Prozent - minus 0,1 Punkte. Zum Vergleich: Landesweit liege die Quote aktuell bei 7,6 Prozent. Der Bestand an Arbeitslosen unter 25 Jahren sei mit 659 (März: 658) praktisch stabil geblieben. Jugendliche haben im Burgenlandkreis damit einen Anteil von 10,2 Prozent am Heer der Arbeitslosen.

Zeitz hat die höchste Arbeitslosenquote

Abweichend stellen sich erneut die Situationen in den einzelnen Regionen des Landkreises dar: Während im Raum Weißenfels und in Naumburg und Umgebung die Erwerbslosenquote mit jeweils 6,5 Prozent (jeweils minus 0,1 Punkte) beträgt, weisen Zeitz und das Umland mit 9,3 Prozent (plus 0,1) einen deutlich höheren Wert auf.

Baubranche hat weniger Leute neu eingestellt

„Der Rückgang der Arbeitslosigkeit aufgrund der Frühjahrsbelebung ist in diesem Jahr schwächer ausgefallen als in den Jahren vor Corona“, sagte Agenturchefin Simone Meißner. Insbesondere sei die Baubranche wegen des Kostendrucks bei Neueinstellungen zurückhaltend gewesen. Hinzu komme zunehmend der Fachkräftemangel.