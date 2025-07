Fernwärmeleitung für Junkerspark wird gebaut - Köthener Straße nur noch in eine Richtung befahrbar

Bauarbeiten in Dessau

Die Bauarbeiten in der Köthener Straße in Dessau.

Dessau/MZ. - Seit Montag, 14. Juli, laufen die Bauarbeiten für eine neue Fernwärmeleitung zur Erschließung des Gewerbegebiets Junkerspark in der Köthener Straße. Die Trasse verläuft auf Höhe der Köthener Straße 61 zunächst im Bereich des Radwegs bis zur Bushaltestellenbucht.

Die Bauarbeiten gliedern sich in mehrere Bauabschnitte. Bis 25. Juli wird im Bereich des Radwegs und der Bushaltestelle unter einer Einbahnstraßenregelung gearbeitet. In dieser Zeit ist die Köthener Straße nur stadteinwärts befahrbar; der stadtauswärtige Verkehr in Richtung B185 wird über den Auenweg umgeleitet.

Anschließend erfolgt vom 28. Juli bis 8. August die Querung der Köthener Straße im Rahmen einer zweiwöchigen Vollsperrung. Auch in dieser Zeit wird der Verkehr vollständig über den Auenweg geführt. Vom 11. August bis voraussichtlich 19. September wird dann der rechte Fahrstreifen der Köthener Straße im Zuge der Leitungsverlegung bearbeitet. Während dieses Zeitraums gilt erneut eine Einbahnstraßenregelung mit stadtauswärtiger Umleitung über den Auenweg.

Die abschließenden Arbeiten an der Kreuzung zur Otto-Mader-Straße sind für den Zeitraum vom 22. September bis 17. Oktober geplant.