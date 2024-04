Die Stadt Teuchern will den Schulweg in der Innenstadt sicherer machen und neue Parkplätze schaffen. Wie die Verkehrsführung dafür geändert wird.

Teuchern - Die Stadt Teuchern ändert ihre innerstädtische Verkehrsführung. Das hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstag beschlossen. Demnach soll das neue Konzept zur Sicherheit des Schulwegs und der Verkehrsberuhigung im Steinweg beitragen sowie neue Parkmöglichkeiten in der Innenstadt schaffen.

Betroffen von den Änderungen sind die Baderstraße, der Steinweg, Unterm Berge, Markt und Oberstraße. Vorgesehen ist dabei, dass künftig die Durchfahrt zwischen Oberstraße und Markt zugelassen wird, was bisher nicht erlaubt war. Die Straßenführung von der Bahnstraße zur Straße des Friedens soll als Einbahnstraße beibehalten werden. Allerdings wird man mit dem Auto künftig von dort aus nicht mehr durch den Steinweg in die Straße Unterm Berg gelangen. Denn der Steinweg, in dem sich die Grundschule befindet, wird künftig eine Sackgasse werden. Damit will die Stadt eine Schutzzone für die Schüler schaffen.

Ringverkehr rund um den Markt

Weiterhin sieht das Konzept vor, dass sich die Verkehrsrichtung der Baderstraße ändert. Das bedeutet, sie verläuft dann Richtung Steinweg und von dort aus mit einer Zwangsrichtung nach links Richtung Unterm Berge. Der Vorteil, den die Stadtverwaltung sieht: „Der Verkehr hätte die gleiche Richtung wie die Fußgänger des Schulverkehrs, wodurch gefährliche Situationen vermieden werden.“ Außerdem wäre ein beidseitiges Parken in der Baderstraße dann möglich, so dass dort zentrumsnah vier Parkplätze entstehen.

Im Rahmen des Konzepts soll der Marktplatz zudem künftig für einen Ringverkehr geöffnet werden. So soll der Verkehr dann entlang des Teilstücks Markt 1 bis 3 als Einbahnstraße Richtung Oberstraße verlaufen. Dadurch wäre hier ein beidseitiges Parken möglich, wodurch drei zusätzliche Parkplätze geschaffen werden.

Neue Einbahnstraßenregelung

Ab Höhe der Oberstraße Richtung Rathaus soll der Verkehr ebenfalls als Einbahnstraße geführt werden. „Vor dem Rathaus befindliche freie Parkplätze könnten so frühzeitig von Autofahrern erkannt werden. Sollten keine freien Plätze verfügbar sein, kann von dort aus auf die hinteren Parkplätze am Rathaus ausgewichen beziehungsweise in alle notwendigen Richtungen weitergefahren werden.“

Durch den Einbahnstraßenverkehr wäre an der Ausfahrt zur Bahnstraße am Restaurant „Asia Lotus“ dann Platz für sechs bis acht weitere Parkplätze. „Insgesamt würden durch die Maßnahme 15 Parkmöglichkeiten geschaffen werden, ohne dass der Markt in seiner Gestalt und Funktion beeinträchtigt wird“, so die Stadtverwaltung.