Vor rund einem Monat wurde ein zweijähriger Junge in Roßla aus dem Mühlgraben gerettet. So geht es dem Kind heute.

Nach Rettung aus eiskaltem Mühlgraben in Roßla: So geht es dem Zweijährigen heute

Unglück am Mühlgraben

An dieser Stelle wurde das Kind aus dem Roßlaer Mühlgraben gerettet.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Rossla/MZ. - Reichlich einen Monat ist es her, dass ein kleiner Junge in den Roßlaer Mühlgraben fiel, zufällig entdeckt, aus dem eiskalten Wasser geholt, reanimiert und mit dem Hubschrauber in eine Klinik nach Leipzig geflogen wurde. Noch immer beschäftigt das Ereignis viele Roßlaer.