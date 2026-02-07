Für rund 600 Quadratmeter landwirtschaftliche Flächen können Gebote online abgegeben werden. Was über die Flächen bekannt ist.

Zwei Grünflächen nahe der Nasse kommen ab 300 Euro als Startpreis unter den Hammer

In wenigen Tagen sollen zwei Grünflächen aus Wickerode unter den Hammer kommen, allerdings digital.

Wickerode/MZ. - In knapp zwei Wochen fällt der (digitale) Hammer: Zwei Grünflächen an beziehungsweise nahe der Nasse in Wickerode sollen über die Deutsche Internet Immobilien Auktionen GmbH, ein Tochterunternehmen der Deutsche Grundstücksauktionen AG (DGA), versteigert werden.