Online-Auktion in Wickerode Zwei Grünflächen nahe der Nasse kommen ab 300 Euro als Startpreis unter den Hammer
Für rund 600 Quadratmeter landwirtschaftliche Flächen können Gebote online abgegeben werden. Was über die Flächen bekannt ist.
07.02.2026, 07:15
Wickerode/MZ. - In knapp zwei Wochen fällt der (digitale) Hammer: Zwei Grünflächen an beziehungsweise nahe der Nasse in Wickerode sollen über die Deutsche Internet Immobilien Auktionen GmbH, ein Tochterunternehmen der Deutsche Grundstücksauktionen AG (DGA), versteigert werden.