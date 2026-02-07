In der Dessauer Weststraße hat mit dem „Erlebnispark Dessau“ nicht nur eine Bowlingbahn einen neuen Betreiber, sondern auch eine Musikkneipe. Wer dahinter steckt. Was alles geplant ist.

Neues Leben im alten „Flower Power“ - Was die Macher mit „Miggos Musikkneipe“ im Dessauer Westen vorhaben

Alles bereit: In der Musikkneipe finden schon Partys statt.

Dessau/MZ. - Sie müssen legendär gewesen sein, die Partys im Dessauer „Flower Power“, erzählen sich diejenigen, die damals dabei gewesen waren. In einer von außen unscheinbaren Halle, mitten im Gewerbegebiet in der Dessauer Weststraße gab es Musik, Drinks und lange Partyabende, bis das Kapitel „Flower Power“ schließlich endete.