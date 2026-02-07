In diesem Jahr sehen wir täglich sehr genau hin, wer unsere tierischen Mitbewohner in Halle sind. Heute am 7. Februar zeigen wir einen unliebsamen Nachbarn, der krank machen kann.

Auf unser Blut abgesehen hat es dieser Nachbar in Halle

Ganz schön gefährlich werden kann es, wenn dieser Mitbewohner angreift.

Halle (Saale)/MZ. - Ein ganzes Jahr, ein ganzer Blick auf die Stadt: 2026 sehen wir uns sehr genau an, wer alles in der Stadt Halle lebt. Und dieses Mal blicken wir nicht nur auf die menschlichen Mitbewohner. Da gibt es Tag für Tag im neuen Jahr durchaus manche, nicht nur angenehme Überraschungen.