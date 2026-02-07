Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld zieht die Konsequenzen aus dem stundenlangen Ausfall des Notrufs 112. Er zieht den geplanten Wechsel auf neue Hard- und Software deutlich vor. Warum das möglich und auch notwendig war. Wie die Umstellung lief.

Nach dem Stromausfall wurde entschieden, dass die Interimsleitstelle vorfristig in Betrieb geht. Die neue Technik steht in einem neuen Raum.

Bitterfeld/MZ. - Solch einen Moment will niemand erleben: Plötzlich funktioniert der Notruf 112 nicht mehr wie gewohnt. Genau das ist vor wenigen Tagen in der Leitstelle des Landkreises Anhalt-Bitterfeld in Bitterfeld passiert. Am Dienstag ging unter der Nummer 112 zeitweise nichts mehr. Nach dieser Havarie entschied der Landkreis bereits am Mittwoch, die geplante Interimsleitstelle vorzeitig in Betrieb zu nehmen. Am Donnerstag wurde schließlich auf die neue Technik umgeschwenkt – eigentlich war dieser Schritt erst für April vorgesehen.