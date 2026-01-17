Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag einen Zigarettenautomaten in der Fabrikstraße in Allstedt gesprengt. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Tätern.

Allstedt/MZ - Einen Zigarettenautomaten haben zwei unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag in der Fabrikstraße in Allstedt gesprengt. Gegen 3.15 Uhr setzten sie nach Polizeiangaben ein bislang unbekanntes Sprengmittel ein und zerstörten das Gerät vollständig.

Aus dem Automaten erbeuteten die Täter eine noch nicht genau bezifferte Menge an Zigarettenpackungen sowie Bargeld. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Zeugen beobachteten sowohl die Tat als auch die anschließende Flucht der beiden Personen. Demnach liefen sie zu Fuß in Richtung Schloss Allstedt davon. Die Polizei ermittelt und bittet um weitere Hinweise aus der Bevölkerung.