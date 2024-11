Zahlen, die das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt in einem Bericht veröffentlicht, zeigen, wo in Mansfeld-Südharz besonders viele Christen wohnen und wo deren Anteil besonders niedrig ist.

Wo es in Mansfeld-Südharz die meisten evangelischen Christen gibt

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ. - Berga in der Goldenen Aue hat landesweit einen der höchsten Anteile von Einwohnern, die der evangelischen Kirche angehören. Fast jeder Dritte ist hier Mitglied der evangelischen Gemeinde. Höhere Werte gibt es nur in wenigen Orten, vor allem in der Altmark.