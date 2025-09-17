weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Erlebnisgastronomie in Sittendorf: Wo die Rittersleut' in Sittendorf speisen

EIL:
Tödlicher Chemieunfall bei Romonta in Amsdorf: Ein Arbeiter stirbt, mehrere Verletzte
Tödlicher Chemieunfall bei Romonta in Amsdorf: Ein Arbeiter stirbt, mehrere Verletzte

Erlebnisgastronomie in Sittendorf Wo die Rittersleut' in Sittendorf speisen

Im Bussel-Stübchen in Sittendorf werden Besucher zu Rittern, Ehrenjungfrauen und Vorkostern ernannt. Viola und Gerhard Laue verwöhnen ihre Gäste mit unterhaltsamen Ritteressen.

Von Steffi Rohland 17.09.2025, 14:30
Zwischen den Gängen unterhalten Viola und Gerhard Laue das Publikum im Bussel-Stübchen in Sittendorf. Seit 25 Jahren gibt es hier die Ritteressen.
Zwischen den Gängen unterhalten Viola und Gerhard Laue das Publikum im Bussel-Stübchen in Sittendorf. Seit 25 Jahren gibt es hier die Ritteressen. Foto: Steffi Rohland

Sittendorf - Viola und Gerhard Laue lassen Träume wahr werden: Wenn Menschen wie du und ich das „Bussel-Stübchen“ in Sittendorf betreten, bekommen sie einen Umhang, damit verändert sich die Welt. Die gemütliche Gaststube mit den Fotos vom Kyffhäuser verwandelt sich in Burg Busselstein, die Tische zu Rittertafeln.