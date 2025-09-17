EIL:
Erlebnisgastronomie in Sittendorf Wo die Rittersleut' in Sittendorf speisen
Im Bussel-Stübchen in Sittendorf werden Besucher zu Rittern, Ehrenjungfrauen und Vorkostern ernannt. Viola und Gerhard Laue verwöhnen ihre Gäste mit unterhaltsamen Ritteressen.
17.09.2025, 14:30
Sittendorf - Viola und Gerhard Laue lassen Träume wahr werden: Wenn Menschen wie du und ich das „Bussel-Stübchen“ in Sittendorf betreten, bekommen sie einen Umhang, damit verändert sich die Welt. Die gemütliche Gaststube mit den Fotos vom Kyffhäuser verwandelt sich in Burg Busselstein, die Tische zu Rittertafeln.