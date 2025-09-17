Im Bussel-Stübchen in Sittendorf werden Besucher zu Rittern, Ehrenjungfrauen und Vorkostern ernannt. Viola und Gerhard Laue verwöhnen ihre Gäste mit unterhaltsamen Ritteressen.

Zwischen den Gängen unterhalten Viola und Gerhard Laue das Publikum im Bussel-Stübchen in Sittendorf. Seit 25 Jahren gibt es hier die Ritteressen.

Sittendorf - Viola und Gerhard Laue lassen Träume wahr werden: Wenn Menschen wie du und ich das „Bussel-Stübchen“ in Sittendorf betreten, bekommen sie einen Umhang, damit verändert sich die Welt. Die gemütliche Gaststube mit den Fotos vom Kyffhäuser verwandelt sich in Burg Busselstein, die Tische zu Rittertafeln.