Starke Bilanz Seeländer räumen beim Ausscheid der Kinder- und Jugendfeuerwehren im Salzlandkreis ab
Beim Ausscheid der Kinder- und Jugendfeuerwehren im Salzlandkreis werden Frose und Nachterstedt Kreismeister, Gatersleben holt sich den dritten Platz. Die Wehren feiern in Bernburg ihren Nachwuchs.
Seeland/Bernburg/MZ - „Das Seeland hat richtig abgeräumt“, freut sich Gaterslebens Ortswehrleiter Ralf Jungtorius über das gute Abschneiden des heimischen Feuerwehr-Nachwuchses beim Kreisausscheid der Kinder- und Jugendfeuerwehren. Der wurde am Wochenende in Bernburg durchgeführt. „Dort hat Frose in der Altersklasse 1, also bei den Zehn- bis 13-Jährgen, den ersten Platz belegt und Nachterstedt bei den 14- bis 18-Jährigen in der Altersklasse 2, wo wir auch den dritten Platz geholt haben“, zeigt sich der Gaterslebener stolz. Denn damit kommen gleich zwei Kreismeister aus der Stadt Seeland.