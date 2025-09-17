Beim Ausscheid der Kinder- und Jugendfeuerwehren im Salzlandkreis werden Frose und Nachterstedt Kreismeister, Gatersleben holt sich den dritten Platz. Die Wehren feiern in Bernburg ihren Nachwuchs.

Die Froser Jugendwehr hat sich beim Kreisausscheid im Löschangriff „nass“ den ersten und den sechsten Platz geholt.

Seeland/Bernburg/MZ - „Das Seeland hat richtig abgeräumt“, freut sich Gaterslebens Ortswehrleiter Ralf Jungtorius über das gute Abschneiden des heimischen Feuerwehr-Nachwuchses beim Kreisausscheid der Kinder- und Jugendfeuerwehren. Der wurde am Wochenende in Bernburg durchgeführt. „Dort hat Frose in der Altersklasse 1, also bei den Zehn- bis 13-Jährgen, den ersten Platz belegt und Nachterstedt bei den 14- bis 18-Jährigen in der Altersklasse 2, wo wir auch den dritten Platz geholt haben“, zeigt sich der Gaterslebener stolz. Denn damit kommen gleich zwei Kreismeister aus der Stadt Seeland.