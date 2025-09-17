Auf der Farbenstraße in Greppin rutscht ein Mann mit seinem Rad gegen ein Auto, verursacht hohen Schaden und ist dann weg.

Greppin/MZ. - In Greppin ist ein Fahrradfahrer nach einem Unfall einfach weggefahren.

Wie die Polizei berichtet, war ein 51-jähriger Opel-Fahrer am Dienstag, 16. September, gegen 21 Uhr auf der Farbenstraße in Richtung Parsevalstraße unterwegs. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem Radfahrer, der auf dem parallel zur Straße verlaufenden und erhöht gelegenen Radweg fuhr.

Aus bislang unbekannter Ursache hatte er die Kontrolle über sein Gefährt verloren, war vom Radweg abgekommen, den Hang hinunter gerutscht und gegen den Opel geprallt. Obwohl dessen Fahrer bereits die Polizei verständigt hatte, stieg der Unbekannte wieder auf sein Rad und fuhr in Richtung Parsevalstraße davon.

Der Mann, der mit einem dunklen Mountainbike unterwegs war, soll mit einem hellen Pullover und einer schwarzen Jogginghose bekleidet gewesen sein. Auffällig war zudem sein kurzer Kinnbart. Der Schadensumfang am Opel beläuft sich auf ungefähr 1.000 Euro.