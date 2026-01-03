Millionenschweres Projekt Wird das Vorwerk in Allstedt zum Kultur- und Vereinszentrum?
Nach einem Jahr bringt der Stadtrat wieder Bewegung in das Projekt am verfallenen Vorwerk. Wie stehen die Chancen, dass Allstedt es tatsächlich umsetzen kann?
03.01.2026, 10:11
Allstedt/MZ. - Ein Jahr ist es jetzt her, dass der Stadtrat in Allstedt mit deutlicher Mehrheit einen Grundsatzbeschluss zur Einrichtung eines Kultur- und Vereinszentrums auf dem Gelände des früheren Vorwerks gefasst hat. In der jüngsten Ratssitzung kam das Thema nun wieder auf die Tagesordnung - im nicht öffentlichen Teil.