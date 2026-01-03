Nach einem Jahr bringt der Stadtrat wieder Bewegung in das Projekt am verfallenen Vorwerk. Wie stehen die Chancen, dass Allstedt es tatsächlich umsetzen kann?

Wird das Vorwerk in Allstedt zum Kultur- und Vereinszentrum?

Blick auf das Vorwerksgelände in Allstedt (links), das direkt neben dem Sommerbad und dem Vorwerksteich liegt.

Allstedt/MZ. - Ein Jahr ist es jetzt her, dass der Stadtrat in Allstedt mit deutlicher Mehrheit einen Grundsatzbeschluss zur Einrichtung eines Kultur- und Vereinszentrums auf dem Gelände des früheren Vorwerks gefasst hat. In der jüngsten Ratssitzung kam das Thema nun wieder auf die Tagesordnung - im nicht öffentlichen Teil.