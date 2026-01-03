weather schneeschauer
Deutschland
  4. Millionenschweres Projekt: Wird das Vorwerk in Allstedt zum Kultur- und Vereinszentrum?

Nach einem Jahr bringt der Stadtrat wieder Bewegung in das Projekt am verfallenen Vorwerk. Wie stehen die Chancen, dass Allstedt es tatsächlich umsetzen kann?

Von Grit Pommer 03.01.2026, 10:11
Blick auf das Vorwerksgelände in Allstedt (links), das direkt neben dem Sommerbad und dem Vorwerksteich liegt.
Blick auf das Vorwerksgelände in Allstedt (links), das direkt neben dem Sommerbad und dem Vorwerksteich liegt. Foto: Maik Schumann

Allstedt/MZ. - Ein Jahr ist es jetzt her, dass der Stadtrat in Allstedt mit deutlicher Mehrheit einen Grundsatzbeschluss zur Einrichtung eines Kultur- und Vereinszentrums auf dem Gelände des früheren Vorwerks gefasst hat. In der jüngsten Ratssitzung kam das Thema nun wieder auf die Tagesordnung - im nicht öffentlichen Teil.